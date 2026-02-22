Сайт Конференция
Razg0n_blog
Lenovo предупреждает партнеров о новом витке роста цен на ПК из-за дефицита памяти
И просит их поторопиться с осуществлением заказов, чтобы сохранить более выгодные условия

Как глобальный поставщик компьютерного оборудования, Lenovo не могла остаться в стороне от происходящего на рынке ПК. Продолжающийся уже несколько месяцев дефицит памяти оказывает влияние на маржинальные показатели, из-за чего компании приходится перестраивать бизнес-модель в сторону повышения цен.

Фактически, Lenovo начинает перекладывать издержки на пользователей. Впрочем, непосредственно взаимодействует с потребителями не сама компания, а ее партнеры. По сообщению CRN, 2 февраля партнеры получили от подразделения Lenovo в Северной Америке письмо.

В нем партнеров просят поторопиться с размещением заказов на оборудование, если они хотят повысить шансы на фиксацию текущих цен. Крайний срок принятия заказов дистрибьюторами намечен на 25 февраля, а до 28 февраля они должны перенаправить их в Lenovo. При этом указывается, что стоимость заказов, полученных от дистрибьюторов до 28 февраля, но не отгруженных до 31 марта, может подлежать пересмотру.

По словам президента Lenovo в Северной Америке Райана МакКёрди, в современных условиях компании приходится адаптироваться и корректировать цены. С этой целью для текущего квартала Lenovo сформировала необходимую инфраструктуру, регулирующую правила приема заказов, включая сроки и ценообразование.

Подразделению Lenovo Infrastructure Solutions Group, которое связано с серверными решениями и системами хранения данных, также пришлось изменить условия формирования заказов. Теперь срок действия предложений ограничивается 14 днями на внутренней платформе торгов и 30 днями на внешней. Также были пересмотрены цены на некоторые крупные сделки, существовавшие на этапе формирования портфеля заказов и составления предложений.

#lenovo #рынок пк
Источник: videocardz.com
