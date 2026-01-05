GeForce RTX 3060 должна поддержать сегмент среднебюджетных видеокарт, который в 2026 году испытывает давление со стороны подорожавшей памяти GDDR7

Легендарная народная GeForce RTX 3060 может вернуться на полки магазинов, поскольку NVIDIA решила возобновить её производство. Выпуск видеокарты позволит частично сгладить сокращение поставок актуальных поколений GeForce, вызванное глобальным кризисом на рынке памяти.

GeForce RTX 3060 вышла весной 2021 года, а с 2024 года NVIDIA начала снимать карту с продаж. Данная модель сильно полюбилась геймерам, что можно увидеть в статистике Steam на 1 января 2026 года.

Согласно ей, GeForce RTX 3060 до сих пор занимает 1-е место, являясь самым популярным графическим ускорителем в мире. Периодически ее сменяли GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Laptop, но фаворит все равно возвращался на свое законное место.

Источник @hongxing2020, который обладает солидным опытом в деле освещения производственных планов NVIDIA, пишет, что 5 января компания начала рассылать партнерам уведомления о возобновлении выпуска GeForce RTX 3060 в первом квартале 2026 года. Пока остается неизвестным, будут ли доступны обе версии, на 8 и 12 ГБ, или только одна из них.

Текущая массовая видеокарта среднего ценового сегмента в лице GeForce RTX 5060 может утратить статус народной вследствие подорожания на фоне роста стоимости памяти GDDR7. Это может спровоцировать падение спроса, поэтому NVIDIA хочет предложить партнерам альтернативу. Правда, это будет иметь смысл только в случае, если GeForce RTX 3060 будет стоить менее $200.

