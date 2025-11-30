Подорожавшая оперативная память вдвое сократила продажи материнских плат, процессоры также испытывают влияние дефицита RAM.

Взлет цен на оперативную память привел к тому, что пользователи поумерили свой пыл и стали приобретать меньше компьютерных комплектующих в целом. В результате ритейлеры столкнулись с сокращением продаж материнских плат на десятки процентов.

Многие геймеры не желают переплачивать в несколько раз за DDR5, отказываясь от сборки нового ПК или апгрейда существующего. Это закономерно приводит к замедлению роста рынка персональных компьютеров.

Издание Gaz Log пишет в Board Channels о том, что крупнейшие вендоры, включая ASUS, MSI и GIGABYTE, терпят колоссальные убытки. Из-за дорогой DRAM продажи материнских плат рухнули на внушительные 40-50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя обычно индустрия переживает рост на новогодние праздники, в том числе из-за скидок, сейчас ситуация резко изменилась вследствие 2–4-кратного повышения цен на модули DDR5. Как следствие, производители плат начали пересматривать стратегию продаж на ближайшие месяцы. Очевидно, что снижение уровня реализации материнских плат также напрямую повлияет на продажи процессоров для ПК.

AMD и Intel уже давно перешли на стандарт DDR5, поэтому взлет стоимости оперативной памяти в конце 2025 года стал сильно заметен. Те, кто хотел собрать систему с нуля, откладывают свои планы, так как типичный набор 2x16 ГБ DDR5-6000 CL30 стал стоить более 20 тысяч рублей. Предполагается, что мы наблюдаем только начало роста цен, вызванного ажиотажем на рынке DRAM для ИИ ЦОД.