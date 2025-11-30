Повышенные тактовые частоты сделают его новым фаворитом ПК-игроков

Похоже, что AMD готовится расширить свою линейку процессоров, о чем свидетельствует находка датамайнера Olrak29. На французском сайте компании в разделе с драйверами он обнаружил упоминание нового Ryzen 7 9850X3D.

Грядущий фаворит геймеров получит тактовую частоту, равную 5,6 ГГц, что на 7,7% выше, чем у текущего игрового короля Ryzen 7 9800X3D. Объем кэш-памяти и TDP не изменится, но рекомендованная цена явно вырастет, хотя пока она остается неизвестной.

Кроме того, появляются намеки на релиз Ryzen 9 9950X3D2 с внушительным 192 МБ L3-кэшем. В источнике говорится, что кэш будет распределен по двум плиткам. Вместе с тем, частота снизится на 100 МГц относительно Ryzen 9 9950X3D, а TDP вырастет со 170 до 200 Вт.

К настоящему моменту дата выхода обоих процессоров покрыта тайной, но с высокой долей вероятности можно предположить их дебют на CES 2026 в начале января, одновременно с анонсом Ryzen 9000G для платформы AM5.

Несомненно Ryzen 7 9850X3D станет самым производительным игровым CPU. Учитывая 20-25%-ное превосходство Ryzen 7 9800X3D над Core Ultra 9 285K можно ожидать, что по FPS новинка будет быстрее флагмана Intel до 30% и выше.