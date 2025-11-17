Ноутбуки и смартфоны будут дорожать из-за роста цен на оперативную память

Согласно последнему отчету Trendforce, перспективы мировой экономики на 2026 год видятся довольно шаткими. Свою лепту вносит геополитическая напряженность и инфляция, ограничивающие потребительский спрос.

Это можно заметить на примере начавшего роста цен на оперативную память, который повышает общесистемные издержки. Бренды второго эшелона в новых условиях вынуждены переписывать прайс на свою продукцию, что оказывает давление на потребительский сектор.

В результате Trendforce корректирует прогнозы касательно мирового производства смартфонов и ноутбуков. В следующем году поставки смартфонов сократятся на 2%, а ноутбуков — на 2,4% вместо ожидаемого роста на 1,7%.

Ожидается, что контрактные цены на память DRAM в четвертом квартале взлетят на внушительные 75% по сравнению с прошлым годом. Поскольку ОЗУ составляет 10-15% от стоимости смартфонов, в 2025 году потребители увидели 8-10%-ное увеличение цен на готовые девайсы. Указанная тенденция сильно бьет по бюджетному сегменту, где ожидается сокращение ассортимента и рост цен.

Ноутбучный сектор более остро ощущает негативное влияние от удорожания оперативной памяти. В течение нескольких следующих кварталов доля DRAM в цене готовых ноутбуков будет составлять более 20%. В связи с этим изменится конъюнктура массового и среднего сегментов портативных ПК. В то же время топовый класс будет наименее подвержен влиянию роста цен на память из-за большей платежеспособности обеспеченных геймеров и контент-мейкеров.