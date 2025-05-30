Инсайдер под псевдонимом Fixed Focus Digital опубликовал на китайской платформе Weibo сведения, касающиеся производительности еще невыпущенных ядер ARM Cortex-X930. Согласно данной информации, новая разработка ARM по производительности сможет превзойти Apple A19 и A19 Pro.
Официальный анонс Cortex-X930, вероятно, может состояться во второй половине 2025 года, а применение они найдут в грядущем Dimensity 9500. Предварительная конфигурация флагманского SoC от Mediatek включает в себя 2 ядра Cortex-X930 и еще 4 менее производительных ядра.
Как пишет портал Wccftech, слово "превзойти" можно трактовать по-разному. К примеру, означает ли оно перевес по скоростным характеристикам или превосходство Dimensity 9500 будет выражено более высоким, чем у конкурента, уровнем энергоэффективности.
Ранее сообщалось, что Dimensity 9500 был протестирован на частоте 4 ГГц, и что он поддерживает технологию Scalable Matrix Extension от ARM, которая позволяет ему лучше справляться с тяжелыми рабочими нагрузками. Данная опция не поддерживается Dimensity 9400, следовательно, Dimensity 9500 получит значительный прирост производительности в многопотоке и может превзойти Apple M4 в однопотоке.
Тенденция последнего времени такова, что в погоне за Apple Mediatek и Qualcomm выпускают быстрые чипы в ущерб энергоэффективности. "Купертиновцы" же могут, наоборот, умерить пыл A19 и A19 Pro, отдав приоритет повышению времени автономной работы.