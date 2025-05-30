Более производительные ядра дадут Mediatek Dimensity 9500 возможность обогнать по производительности топовые SoC Apple

Инсайдер под псевдонимом Fixed Focus Digital опубликовал на китайской платформе Weibo сведения, касающиеся производительности еще невыпущенных ядер ARM Cortex-X930. Согласно данной информации, новая разработка ARM по производительности сможет превзойти Apple A19 и A19 Pro.

Официальный анонс Cortex-X930, вероятно, может состояться во второй половине 2025 года, а применение они найдут в грядущем Dimensity 9500. Предварительная конфигурация флагманского SoC от Mediatek включает в себя 2 ядра Cortex-X930 и еще 4 менее производительных ядра.

Как пишет портал Wccftech, слово "превзойти" можно трактовать по-разному. К примеру, означает ли оно перевес по скоростным характеристикам или превосходство Dimensity 9500 будет выражено более высоким, чем у конкурента, уровнем энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что Dimensity 9500 был протестирован на частоте 4 ГГц, и что он поддерживает технологию Scalable Matrix Extension от ARM, которая позволяет ему лучше справляться с тяжелыми рабочими нагрузками. Данная опция не поддерживается Dimensity 9400, следовательно, Dimensity 9500 получит значительный прирост производительности в многопотоке и может превзойти Apple M4 в однопотоке.

Тенденция последнего времени такова, что в погоне за Apple Mediatek и Qualcomm выпускают быстрые чипы в ущерб энергоэффективности. "Купертиновцы" же могут, наоборот, умерить пыл A19 и A19 Pro, отдав приоритет повышению времени автономной работы.