Видеокарта усилит конкуренцию в среднебюджетном сегменте

Графический ускоритель AMD Radeon RX 9060 XT недавно был анонсирован на выставке Computex 2025, но старт продаж запланирован на 5 июня. Тем не менее некоторые обозреватели уже получили в свои руки вариант видеокарты с 16 ГБ памяти и принялись оценивать его производительность в Geekbench 6.

Как уже ранее отмечалось, данный бенчмарк не является надежным инструментом тестирования скоростных характеристик GPU, поскольку он не включает в себя DirectX, трассировку лучей и технологии масштабирования изображения. Однако многие находят в этом только плюс.

И пусть синтетическая природа бенчмарка может не отражать реальной картины, которую геймеры наблюдают в играх, Geekbench все же остается неплохим средством для сравнения видеокарт и оценки разницы в их производительности.

Проверка Radeon RX 9060 XT показала, что карта выдает 109 315 баллов в тесте OpenCL и 124 251 в тесте Vulkan API. Данные цифры были получены на ПК с процессором Ryzen 9 9800X3D и материнской платой Gigabyte Aorus X870E Master. Очевидно, что это испытательный стенд, следовательно утечка произошла от рецензента, к которому недавно в руки попала Radeon RX 9060 XT.

Судя по результатам, Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ GDDR6 быстрее GeForce RTX 5060 на 5% и уступает GeForce RTX 5060 Ti на 7,7%. Фактически, она втиснулась аккурат между ними, и в случае с версией на 8 ГБ за $299 это довольно выгодная позиция.

Прирост относительно Radeon RX 7600 XT составил 25%, а до Radeon RX 7700 XT новинка не дотянулась на 13,7%. Интересно, что хотя с точки зрения характеристик GPU Radeon RX 9060 XT представляет собой половинку от Radeon RX 9070 XT, первая медленнее топа не в 2 раза, а всего на 45,9%.