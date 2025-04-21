Новые десктопные графические ускорители от "синего" лагеря будут идти в ногу со временем, неся на борту передовой тип VRAM

В конце прошлого года видеопамять стандарта GDDR7 стала доступной для производителей графических ускорителей, однако, в отличие от NVIDIA, ни AMD, ни Intel не решились применить её в своих продуктах последнего поколения. В результате Radeon RX 9000 и Arc Battlemage начали поставляться с более медленной GDDR6.

Впрочем, судя по последней утечке, Intel сможет присоединиться к "зеленым" и также считаться компанией, которая производит передовые решения.

Так, согласно обнаруженному инсайдером Haze списку вакансий для "Memory Tuning and Qualification", компания рассматривает использование более производительной VRAM для будущих GPU Arc. В частности, в описании указывается поддержка последними GDDR6/7.

Переход графических процессоров Intel Arc на использование видеопамяти стандарта GDDR7 сулит внушительный прирост их скоростных характеристик. В случае с Arc B580 и B570, имеющими узкую шину памяти в 192 и 160 бит, апгрейд дал бы как минимум 47%-ный буст пропускной способности VRAM. И 456 ГБ/с у Arc B580 превратились бы в 672 ГБ/с.

Появления характеристик видеокарт Intel Arc 3-го поколения под названием Celestial ожидать пока не приходится, учитывая, что Arc Battlemage вышли всего четыре месяца назад.

Тем не менее, Intel могла бы порадовать фанатов публикацией слайдов с планами, дорожными картами и предполагаемыми датами выпуска. Но пока же остается неизвестным, будет Celestial играть в средне-бюджетном сегменте или же ей предстоит конкурировать в том числе с топами конкурентов.