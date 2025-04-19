Компания может продолжать разработку топового GPU для линейки Arc 2-го поколения

В начале этого года компания Intel удивила многих геймеров, выпустив свои новые GPU раньше NVIDIA. Графические ускорители Arc B580 и B570 вышли довольно спешно, с разницей в 2 недели, и далее не последовало каких-либо новых релизов. До сих пор казалось, что надежды на выход более производительных решений так и останутся мечтами энтузиастов.

Однако луч света засиял вместе со сменой главы Intel, который по-прежнему считает важным подразделение, занимающееся дискретной графикой. Тем не менее, в последние недели никакой конкретики не прозвучало.

Во втором квартале этого года ожидается дебют мобильных процессоров Panther Lake с маломощными видеоядрами Xe3 Celestial, но основное внимание геймеров все же приковано к выходу топового GPU на базе архитектуры Battlemage.

В качестве доказательства продолжения работы над выпуском гипотетической флагманской видеокарты Intel Arc B780 можно рассматривать данные из грузового манифеста с упоминанием графического процессора BGM-G31. В нем говорится, что GPU поставляется с целью проведения исследований и осуществления разработок.

В другом манифесте фигурирует GPU IBC C32 CKT. По словам эксперта Майкла под ником "miktdt", который славится точными прогнозами, данный чип может быть модификацией BGM-G31. На текущий момент нет возможности подтвердить или опровергнуть гипотезу о скором выходе мощного GPU от Intel.

Конечно, в случае появления новинки на рынке она могла бы не только порадовать геймеров, но и усилить конкуренцию в среднебюджетном сегменте. Однако данные, замеченные в манифесте, могут свидетельствовать лишь о перемещении оборудования для тестирования отмененных GPU.