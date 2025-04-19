Данная плата способна потянуть 8-ядерные процессоры AMD Ryzen 9000-й серии

Как известно, компания Sapphire занимается не только производством графических ускорителей. Уже более 20 лет она выпускает материнские платы под собственным брендом, затрагивая как платформы AMD, так и Intel. Не остался в стороне и сокет AM5, для которого Sapphire создала несколько решений на чипсетах B650 и B850.

Компания не остановилась на достигнутом и осмелилась расширить ассортимент продуктов для актуальной в настоящий момент платформы AMD. 21 апреля на рынок поступит новая материнская плата под названием A620AM PULSE WIFI. Она нацелена на сборки ПК, построенные с упором на соблюдение рационального соотношения "цена / FPS / качество".

Фактически, это плата начального уровня, но она способна вытянуть такие процессоры, как Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 9800X3D, за счет приличного VRM с конфигурацией фаз 6+2+1. По словам Sapphire, данные "камни" будут работать на A620AM PULSE WIFI без потерь в производительности.

Конечно, звезд с неба она не хватает и может предложить лишь PCI-E 4.0. Но по тестам, даже GeForce RTX 5090 раскрывает с ним 99% своего потенциала. Что касается оперативной памяти, то плата рассчитана на модули с частотой 7200 Мгц. Этого вполне достаточно для игрового Ryzen 7 9800X3D, показывающего с DDR5-6000 более высокие цифры, чем с DDR5-8000, поскольку последняя имеет более высокие тайминги.

В целом A620AM PULSE WIFI похожа на версию с чипсетом B650. Отличие между ними состоит в цвете конденсаторов и их количестве, а также в отсутствии радиатора на слоте M.2. К сожалению, Sapphire продает материнские платы PULSE и NITRO исключительно на рынке Китая.