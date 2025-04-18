Intel изучит проблему низкой производительности видеокарт Arc с Ryzen первых поколений и постарается найти решение.

Графический ускоритель Intel Arc B580 популярный вариант среди геймеров с рациональным взглядом на подбор комплектующих. В рейтинге Tom's Hardware B580-ая занимает первое место среди бюджетных GPU с ценой $249.

К сожалению, несколько обозревателей заметили внушительное падение FPS в играх на данной видеокарте, когда она используется в связке с устаревшими процессорами. Intel признала наличие проблемы и в настоящий момент занимается ее расследованием.

На форуме Intel Community модератор опубликовал новый топик со словами: "Выражаем благодарность за ваше терпение. Мы в курсе о том, что в некоторых играх наблюдается просадка FPS при использовании видеокарт Arc c устаревшими CPU. Мы расширили охват платформ для тестирования, включив в него больше конфигураций, и продолжаем изучать возможности оптимизации."

Данный факт всплыл еще в начале года, когда Hardware Unboxed оценили производительность Arc B580 в паре с Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 5 2600. Результаты в обоих случаях оказались сильно отличающимися друг от друга. Дополнительная проверка с использованием GeForce RTX 4060 подтвердила наличие проблемы у видеокарт Arc.

GeForce RTX 4060 обходит Arc B580 в среднем на 10%, но с Ryzen 5 2600 отрыв "зеленой" карты возрастает до 22%. А в некоторых играх частота кадров падает до неиграбельных значений. Кроме того, показатель FPS в редких событиях на Arc B580 гораздо ниже.