Компания LIAN LI Industrial Co., Ltd, один из топовых производителей корпусов для ПК, представила корпус Lian Li Lancool 207 Digital. Конечно, он не переворачивает вверх дном стандарты индустрии и не потрясает своей вычурностью, как некоторые. Данный девайс скорее является приятным обновлением для тех, кто рассматривал оригинальный Lancool 207, но находил его немного скучноватым.
Корпус сохранил свое преимущество в виде расположения блока питания снизу спереди, открывающее возможность обдува видеокарты двумя дополнительными вентиляторами, которые входят в комплект поставки. Остальная конструкция также не подверглась изменениям. Таким образом, новинка не потеряла в производительности охлаждения комплектующих.
Вместе с тем, интеграция дисплея диагональю 6" во фронтальную панель добавляет красок к внешнему виду Lancool 207. Он отлично вписывается в как будто изначально выделенное для него место. Разрешение экрана составляет приличные 720x1600 точек, частота обновления равна 60 Гц, а яркость характеризуется значением в 500 нит.
Дисплей можно настраивать посредством приложения L-Connect 3 для отображения на нем мониторинга CPU, GPU и вентиляторов, а также преднастроенных динамических фонов. Кроме того, пользователи могут демонстрировать свои изображения и видео.
Также доступно использование экрана в качестве дополнительного при подключении через USB, что расширяет его применимость и может быть полезным. При отсутствии связи с ПК дисплей переключается в автономный режим, показывая дату и время. Lancool 207 Digital поступит в продажу 18 апреля 2025 года по рекомендованной цене $109,99.