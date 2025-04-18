Он расширяет функциональность оригинального Lancool 207 и делает его интереснее с точки зрения дизайна

Компания LIAN LI Industrial Co., Ltd, один из топовых производителей корпусов для ПК, представила корпус Lian Li Lancool 207 Digital. Конечно, он не переворачивает вверх дном стандарты индустрии и не потрясает своей вычурностью, как некоторые. Данный девайс скорее является приятным обновлением для тех, кто рассматривал оригинальный Lancool 207, но находил его немного скучноватым.

Корпус сохранил свое преимущество в виде расположения блока питания снизу спереди, открывающее возможность обдува видеокарты двумя дополнительными вентиляторами, которые входят в комплект поставки. Остальная конструкция также не подверглась изменениям. Таким образом, новинка не потеряла в производительности охлаждения комплектующих.

Вместе с тем, интеграция дисплея диагональю 6" во фронтальную панель добавляет красок к внешнему виду Lancool 207. Он отлично вписывается в как будто изначально выделенное для него место. Разрешение экрана составляет приличные 720x1600 точек, частота обновления равна 60 Гц, а яркость характеризуется значением в 500 нит.

Дисплей можно настраивать посредством приложения L-Connect 3 для отображения на нем мониторинга CPU, GPU и вентиляторов, а также преднастроенных динамических фонов. Кроме того, пользователи могут демонстрировать свои изображения и видео.

Также доступно использование экрана в качестве дополнительного при подключении через USB, что расширяет его применимость и может быть полезным. При отсутствии связи с ПК дисплей переключается в автономный режим, показывая дату и время. Lancool 207 Digital поступит в продажу 18 апреля 2025 года по рекомендованной цене $109,99.