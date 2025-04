Видеокарта показала себя достойно, предложив буст FPS и адекватный ценник

NVIDIA выпустила долгожданную GeForce RTX 5060 Ti, и различные технические издания принялись штамповать обзоры на неё. Не упустили момент и в Hardware Unboxed, выкатив свое видение касательно новинки.

Как заявили в HW, они пытались связаться с вендорами насчет предоставления версии на 8 ГБ, но им отказали, ссылаясь на строгий запрет NVIDIA. Таким образом, портал сумел провести обзор лишь GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ VRAM.

Первая часть исследования касалась изучения производительности GeForce RTX 5060 Ti в режиме без RT. И в первой же игре Marvel Rivals в разрешении 1440p карта смогла на 20% опередить предшественницу в лице GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ. Диаграмма показала, что GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ практически равна GeForce RTX 4070. Разница между ними составила 6%.

Дальнейшая проверка видеоадаптера в Counter-Strike 2 выявила её преимущество над GeForce RTX 4070, составившее 1%. В более тяжелой Star Wars Jedi: Survivor новинка немного сдулась, уступив GeForce RTX 4070 на 11%.

А показательный для многих Cyberpunk 2077: Phantom Liberty практически уравнял обе видеокарты — отличие по FPS составило около 2,5%. Что интересно, в последнем тайтле GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ на 8% обошла GeForce RTX 4070 при задействовании разрешения 4K. В CP2077 отрыв новой карты от GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ увеличился до 23%.

В The Last of Us Part I на ультра настройках в 1440p GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ проявила посредственно, отставая от GeForce RTX 4070 на 13%. Переход на 4K повысил разницу до 17%. В Star Wars Outlaws обозреваемый GPU выступил на уровне GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и показал на 22% меньше FPS, чем GeForce RTX 4070.

Похожая картина наблюдалась в Starfield, где GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ уступила 4070-ой на 20%. Примерно аналогичные цифры были замечены в Delta Force — 19%, и Call of Duty: Black Ops 6 — 22%. В S.T.A.L.K.E.R. 2 в 1440p был отмечен полный паритет с GeForce RTX 4070. Между тем в данной игре GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ отстала от новинки всего на 13%. В итоге без активации трассировки лучей в 1440p GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ оказалась медленнее на 15%, а GeForce RTX 4070 быстрее на 10,5%.

Включение RT немного меняет ситуацию не в пользу GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. В Alan Wake 2 на высоких настройках в 1440p и с DLSS Q достигается равенство видеокарты с GeForce RTX с 4060 Ti 16 ГБ — они обе отрисовывают идентичные 30 FPS.

В то же время GeForce RTX 4070 здесь показывает 39 FPS, что на +30% больше. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty с ультра-пресетом RT выявил прирост в 7% относительно предшественницы и разницу с GeForce RTX 4070 в 17,4%.

Напоследок карту прогнали в Indiana Jones and the Great Circle на высоких настройках в 1440p. В данной игре GeForce RTX 4070 и 5070 показали крайне низкий FPS из-за нехватки VRAM, что в итоге повлияло на общий рейтинг видеокарт при включении RT, ставший из-за этого не совсем корректным.

В отличие от них GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ смогла выдать более-менее играбельные 29 FPS, благодаря приличному объему видеопамяти. Цифры, полученные в Indiana Jones and the Great Circle показывают, что в будущих проектах та же GeForce RTX 5060 Ti на 8 ГБ не будет давать возможность включать все на "ультра". Одновременно с этим очевидна практическая бесполезность подобной затеи на 16-гигабайтной версии в связи с относительно невысоким запасом производительности GPU GB206.

Исходя из итоговой диаграммы, GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ с трассировкой лучей в среднем равна Radeon RX 9070. Также она примерно на ~5-30% медленнее, чем GeForce RTX 4070, и на ~15-40% уступает GeForce RTX 5070, в зависимости от игры.

В итоге можно сказать, что видеокарта выдалась неплохой. На ~30% медленнее и дешевле 5070-ой, но с 16 ГБ VRAM против 12 ГБ. С разгоном видеопамяти её можно рассматривать практически как аналог GeForce RTX 4070 за меньшие деньги и с +4 ГБ VRAM.