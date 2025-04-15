Это может указывать на потенциальный скорый релиз данной видеокарты.

Ранее в этом месяце ПК-геймеры, являющиеся по совместительству фанатами "красного" лагеря, были воодушевлены вестью о скором выходе графических ускорителей Radeon RX 9070 GRE. До этого многие считали, что AMD готовится выпустить среднебюджетную серию Radeon RX 9060 во втором квартале текущего года.

Однако, согласно сведениям от китайского источника, линейка Radeon RX 9000 в ближайшее время будет пополнена за счет модели с приставкой Great Radeon Edition (GRE). Графический процессор в ней, по всей видимости, будет представлен в виде разновидности GPU Navi 48, который используется в Radeon RX 9070 / XT.

Впрочем, скептически настроенные энтузиасты подвергли сомнению очередность выхода видеокарт. По их мнению, релиз Radeon RX 9060 XT должен состояться раньше, чем с конвейера сойдет Radeon RX 9070 GRE.

Также, на прошлой неделе вышло обновление утилиты GPU-Z. Новая версия под номером 2.65.0 пополнила список поддерживаемого оборудования, включив в него Radeon RX 9070 GRE и GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Как подчеркивает VideoCardz.com, данный факт может намекать на скорый выход указанных видеоадаптеров.

Ожидается, что Radeon RX 9070 GRE 12 ГБ будет выпущена эксклюзивно для китайского рынка. Она призвана заменить Radeon RX 9070 без приставки XT, поставки которой в данном регионе ограничены.