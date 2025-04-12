Выход линейки Core Ultra 200 пошатнул статус Intel как компании, которая производит самые передовые CPU, на голову превосходящие решения конкурентов. Более низкая производительность, чем у предыдущего поколения заставила многих усомниться в небходимости выбирать исключительно продукцию от "синего лагеря".
Особенно в этом плане отличилась Поднебесная, начавшая отдавать предпочтение AMD. Как сообщает Board Channels Forums, Intel стремительно теряет рыночную долю в Китае — ключевом для себя регионе. Темпы принятия новых CPU находятся на рекордно низком уровне, а пользователи не хотят покупать медленные Core Ultra 200.
В целом наблюдается массовый отказ от "камней" Intel последнего поколения и переход на процессоры Ryzen, которые выглядят гораздо более привлекательно с точки зрения производительности. Intel пыталась переубедить пользователей, выпуская обновления ПО, но данные действия не оказали эффекта.
Подстегнула спад продаж процессоров Intel в Китае и повальная нестабильность Raptor Lake Refresh, заставившая многих обращаться по гарантии. Это спровоцировало мягко говоря волну беспокойства у потребителей, начавших в последствие искать альтернативные варианты.
По последним данным, доля Ryzen на базе AM5 в Поднебесной достигла внушительных 50% в первом квартале 2025 года. Ожидается, что тенденция к росту популярности AMD будет продолжаться, и бизнес Intel в данном регионе окажется под угрозой. В связи с низким спросом на CPU от Intel, продажи материнских плат для них также значительно сократились.