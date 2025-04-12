Жители Поднебесной отдают предпочтение более продвинутому компьютерному железу

Выход линейки Core Ultra 200 пошатнул статус Intel как компании, которая производит самые передовые CPU, на голову превосходящие решения конкурентов. Более низкая производительность, чем у предыдущего поколения заставила многих усомниться в небходимости выбирать исключительно продукцию от "синего лагеря".

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Особенно в этом плане отличилась Поднебесная, начавшая отдавать предпочтение AMD. Как сообщает Board Channels Forums, Intel стремительно теряет рыночную долю в Китае — ключевом для себя регионе. Темпы принятия новых CPU находятся на рекордно низком уровне, а пользователи не хотят покупать медленные Core Ultra 200.

В целом наблюдается массовый отказ от "камней" Intel последнего поколения и переход на процессоры Ryzen, которые выглядят гораздо более привлекательно с точки зрения производительности. Intel пыталась переубедить пользователей, выпуская обновления ПО, но данные действия не оказали эффекта.

Подстегнула спад продаж процессоров Intel в Китае и повальная нестабильность Raptor Lake Refresh, заставившая многих обращаться по гарантии. Это спровоцировало мягко говоря волну беспокойства у потребителей, начавших в последствие искать альтернативные варианты.

По последним данным, доля Ryzen на базе AM5 в Поднебесной достигла внушительных 50% в первом квартале 2025 года. Ожидается, что тенденция к росту популярности AMD будет продолжаться, и бизнес Intel в данном регионе окажется под угрозой. В связи с низким спросом на CPU от Intel, продажи материнских плат для них также значительно сократились.