НА данный момент это лучший комплект оперативной памяти для раскрытия потенциала процессоров Core Ultra 200

Не особо известная в России компания V-Color Technology, специализирующаяся на выпуске компьютерных комплектующих ультимативного уровня, анонсировала первый в мире комплект оперативной памяти Manta XFinity SCC DDR5 CUDIMM, объемом 64 ГБ (2x32 ГБ), который способен работать на частоте 9000 МГц в режиме Gear 2.

Данная RAM станет идеальным дополнением к процессорам Core Ultra 200 с индексом K и позволит максимально раскрыть их возможности на топовых материнских платах с чипсетом Z890. Тестирование на MSI MEG Z890 Unify-X показало, что комплект способен достигать 9000 МГц на таймингах CL48 при напряжении 1,4 В.

На гораздо более доступной MSI Pro Z890-P Wi-Fi Manta XFinity SCC смогла достичь внушительных 8800 МГц в режиме Gear 2 с теми же таймингами и напряжением. Таким образом, вооружившись новой RAM от V-Color, даже геймеры с ограниченным бюджетом смогут выжать почти всё из Core Ultra 200 и прокачать флагманские GPU.

V-Color следует трендам и оснащает ОЗУ белым радиатором с ARGB-подсветкой, дополняющим эстетическую привлекательность корпусов с прозрачными панелями. Новый комплект памяти будет доступен во 2-м квартале на официальном сайте производителя, на Amazon, Newegg и у авторизованных мировых дистрибьюторов.