Собранная статистика суммарно включает уже более сотни случаев выхода CPU из строя

Эпопея с горящими Ryzen 7 9800X3D, к сожалению, продолжается. За последние два месяца было зарегистрировано множество случаев выхода CPU из строя, при которых материнские платы оставались в целости и сохранности.

Если ранее горели в основном топовые Core 13-го и 14-го поколений, то теперь эта участь постигла второй по скорости геймерский "камень". Пользователи массово выкладывают на Reddit свои истории, где можно найти как физически поврежденные экземпляры, так и те, что сгорели бесследно.

Один из пользователей решил подсуетиться и собрать все подобные случаи на Reddit. Всего их в общей сложности оказалось 107. Большинство жалоб касалось материнских плат ASRock, хотя также были задеты ASUS, MSI и Gigabyte. Платы ASRock на чипсетах X870 и B850 лидируют по количеству инцидентов. За ними следуют чипсеты 600-й серии от данного вендора.

Издание Wccftech проанализировало собранную статистику и выявило факт, когда процессор вышел из строя всего через полчаса. При этом большинство сгораний CPU происходило в течение нескольких недель. Причина неисправности остается загадкой. Предполагается, что всему виной может быть перенапряжение, либо ошибки пользователей. Странно, но замена ЦП на не X3D или другой X3D обеспечивает нормальную работу системы.

У некоторых пользователей Ryzen 7 9800X3D сгорал дважды, так что им несколько раз приходилось обращаться по гарантии. В одних случаях CPU настигала смерть после активации EXPO, в других — после ручного разгона, а кто-то вообще ничего не трогал и получал нерабочий "камень".