Данная категория граждан имеет на руках дипломы по не слишком актуальным специальностям

В США наблюдается ситуация, когда люди поколения Z (родившиеся в 1997-2012 гг) не могут устроиться на работу. Тех, кто не проходит обучение и при этом не трудоустроен, насчитывается свыше 4 млн.

Некоторые считают, что данная категория граждан ленива и избирательна, другие склонны винить в сложившейся ситуации университеты, после окончания которых молодые люди остаются с бесполезными дипломами.

Более 4,3 млн человек в США относятся к так называемой категории NEET — то есть они находятся не в сфере занятости или обучения. Великобритания столкнулась со схожей проблемой: в прошлом году в данной категории прибавилось 100 000 человек. В 2023 году в мире около 20% населения в возрасте от 15 до 23 лет относилось к NEET.

Британский обозреватель Питер Хитченс считает, что представителям поколения Z было бы разумнее стать учениками сантехников и электриков, нежели заниматься бесполезным обучением в университетах.

Исследование Джорджтаунским университетом 137 специальностей показало, что выгоднее всего получать образование в сфере здравоохранения, где стартовая зарплата составляет $41 000 в год. В то же время меньше всего ($29 000) получают те, кто посвятил себя гуманитарным наукам и свободным искусствам.

Программирование, ранее считавшееся престижной работой, больше не гарантирует высокого дохода, так как IT-специалисты начинают заменяться генеративным ИИ. Медработники в настоящий момент защищены от подобных изменений: практикующая медсестра в США в 2023 году получала $126 260 в год.