Компания внедряет новые технологии в свои продукты

Компания Chietec не нуждается в представлении, так как давно и массово представлена на мировом рынке. Её продукция пользуется заслуженным спросом, выгодно отличаясь от конкурентов более низкой ценой при сохранении неплохого качества.

Впрочем, многие могли отметить то, что блоки питания Cheftec уже начали отставать по технологичности от лидеров индустрии. В связи с этим компания решила выпустить новую серию БП, получившую наименование VEGA M ATX 3.1 80 Plus Gold.

Как становится понятно из названия, данные БП полностью совместимы со стандартом ATX 3.1 PCI-E 5 и имеют сертификат 80 Plus Gold. Они оснащены одним коннектором 12V-2x6 с максимальной мощностью 600 Вт, чего достаточно для подключения GeForce RTX 5090.

В VEGA M ATX 3.1 80 Plus Gold применяется схема с полумостовым LLC-преобразователем и преобразователем DC-DC, что обеспечивает более качественное и стабильное питание ПК. Новые БП имеют полностью модульную конструкцию с удлиненными черными кабелями, повышающими удобство сборки системы даже в крупных корпусах.

Завершает картину применение тихого 135-мм вентилятора с гидродинамическим подшипником (FDB), который оптимизирует баланс между эффективностью охлаждения и уровнем шума.