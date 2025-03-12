inZOI гораздо более требовательна к комплектующим, чем та же Sims

Свершилось то, чего ждали миллионы любителей серии The Sims. Компания Krafton официально назначила дату появления симулятора inZOI в раннем доступе на 28 марта 2025 года. Однако, не всем удосужится погрузиться в игру, поскольку ее системные требования довольно высоки для своего жанра.

Минимальными видеокартами для inZOI разработчики назвали GeForce RTX 2060 и её примерный аналог Radeon RX 5600 XT. То есть GeForce GTX 1000-й серии пролетают мимо, как и их владельцы. А для того, чтобы узреть все красоты симулятора нужна будет хотя бы GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX.

Согласно требованиям, процессор также должен быть производительным. Абсолютный минимум — 6-ядерные 12-поточные CPU, начиная с поколений Comet Lake и Zen 3. А для получения лучшей картинки желателен Ryzen 7 9800X3D или, в крайнем случае, Core i7-14700K.

Повышенный жор ресурсов ПК создатели объясняют тем, что inZOI основана на Unreal Engine 5. Использование данного движка позволило поднять планку качества графики в жанре на новый уровень, в том числе путем высокоточного моделирования персонажей и игрового мира.

На случай просадки FPS предусмотрены апсклейлеры DLSS, FSR 3 и XeSS, которые могут пригодиться, так как в игре заявлена поддержка технологии трассировки лучей.