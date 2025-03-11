Новая средне-бюджетная видеокарта от NVIDIA не блещет высоким объемом VRAM

Геймеры ждут появления GeForce RTX 5060 в магазинах, надеясь, что NVIDIA соизволит оснастить её вменяемым объемом видеопамяти, которого будет достаточно для запуска всех игр на ультра настройках в 1080p.

Однако, судя по слайду с готовым ПК Acer Nitro 50 от неназванного французского ритейлера, новый средне-бюджетный хит от NVIDIA получит стандартные 8 ГБ GDDR7. На изображении есть неточность, касающаяся ширины шины PCI-E.

Она будет не x16, а x8; и как пишет Videocardz.com, по части VRAM всё на изображении верно. В итоге, GPU GB206-250 с 3840 CUDA-ядрами будет довольствоваться довольно скромным количеством гигабайт, что может сковывать его возможности и привести к преждевременному устареванию.

Впрочем, отчасти GeForce RTX 5060 уже не совсем подходит для высоких настроек, так как она не может потянуть повышенное качество текстур в Indiana Jones and the Great Circle, ибо оно просто не вписывается в 8 ГБ VRAM.

Учитывая тенденцию к росту требований игр, подобных проектов, которые GeForce RTX 5060 не раскроет по части графики в полной мере, может стать больше. То есть, вероятно, для запуска ААА-тайтлов имеет смысл присмотреться к GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. Впрочем, 5060-ая вполне сгодится для получения высокого FPS онлайн-пострелушках на ультрах настройках.