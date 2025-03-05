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Razg0n
Wccftech: NVIDIA может выпустить версии GeForce RTX 4090 с 48 и 96 ГБ VRAM
Увеличенный в 4 раза объем видеопамяти будет способствовать выполнения сложных ИИ-задач.

По данным авторитетного портала Wccftech в настоящий момент в сети активно обсуждается выход вариантов GeForce RTX 4090 с увеличенным объемом VRAM. Сейчас видеокарты проходят стадию тестирования, но уже скоро NVIDIA собирается поставит их на конвейер.

В соцсети X (запрещена в РФ) пользователь под ником eisneim создал пост о том, что он получил подтверждение запуска новых версий GeForce RTX 4090. На приложенных фото запечатлен процесс тестирования новинок.

И хотя существует определенная доля скепсиса, один из сотрудников фабрики подтвердил, что это соответствует действительности и вполне осуществимо. Другой пользователь упомянул, что одна из фабрик уже занимается выпуском GeForce RTX 4090 с 48 ГБ GDDR6X. При этом представители индустрии с легкостью могут оснастить данную модель 96 ГБ видеопамяти.

Вариация с 96 ГБ обойдется покупателям в 2 раза дороже, так что заводы пока не рассматривают ее выпуск и сосредоточены на 48-гигабайтной GeForce RTX 4090. Но при необходимости на подготовку к выпуску экземпляров с объемом в 96 ГБ уйдет примерно 3-4 месяца.

Прокачанные GeForce RTX 4090 пригодятся для интенсивных рабочих нагрузок, в том числе в сфере ИИ. И учитывая сложности с поставкой ускорителей вычислений в Китай, новые версии флагмана NVIDIA предыдущего поколения могут помочь Поднебесной в некоторой степени преодолеть влияние санкций.

#nvidia #geforce #видеокарта #rtx #4090
Источник: wccftech.com
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