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Razg0n
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Несмотря на теплый прием процессоров Ryzen X3D, основная масса ПК-игроков все же остается верна лидеру индустрии.

Доля Intel среди всей массы процессоров в игровых ПК достигла внушительных 68,89%, о чем красноречиво свидетельствует статистика Steam за февраль. За последний месяц в сторону "синего" лагеря переметнулись 5 из 100% геймеров, что выразилось 8%-ным ростом популярности CPU от Intel и 14%-ным падением доли  камней от AMD.

В итоге, на "красный" лагерь в настоящий момент приходится лишь 31,07% потребителей. Несмотря на огромное количество хвалебных речей о процессорах AMD, особенно с 3D-кешем, Intel остается недосягаемым. Возможно, за обрушение показателей AMD частично ответственны последние отзывы, касающиеся нестабильной работы и даже возгораний Ryzen 7 9800X3D.

В Linux же ситуация с точностью до наоборот. Здесь уже "красные" идут впереди с огромным отрывом, управляя 70,23% ПК со свободной ОС. Впрочем, по статистике популярности операционных систем количество пользователей Linux не превышает 5%. Так что даже этот перевес AMD не влияет на общие цифры.

Кроме прочего в феврале существенно снизилось количество обладателей 4-ядерных CPU. Доля последних рухнула сразу на 29%.

А именно на 6-ядерные и 10-ядерные камни, которые по статистике прибавили сильнее всего. Очевидно, что первых представляет Core i5-12400(F), а вторых — тандем из Core i5-13400(F) и Core i5-14400(F). В общем, выходит, что бодрые "народные" середнячки от "синего" лагеря пользуются спросом в индустрии.

#intel #процессор #cpu
Источник: store.steampowered.com
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