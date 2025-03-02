Платформа LGA 2011-3 оказалась слишком слаба для столь производительной видеокарты

Всем известно, что комплектующие игрового ПК должны быть сбалансированы. И, к примеру, для современной мощной GeForce RTX 5070 Ti желательно брать производительный процессор, наподобие того же Core i7-12700.

Однако, если денег нет, а наслаждаться последними ААА-играми на максимальных настройках все же хочется, то можно попробовать обойтись более недорогим решением. Что решил доказать или опровергнуть эксперт с канала RandomGaminginHD, который интегрировал указанный GPU в систему с древним и гораздо более недорогим, чем i7, Xeon E5-2687W v4. Данный камень мало чем отличается от Xeon E5-2680 v4, стоящего сущие копейки.

Прогон связки из Xeon E5-2687W v4 и GeForce RTX 5070 Ti в Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong, Kingdome Come Deliverance II, Spider-Man 2, Starfield, The Witcher 3 Next-Gen, Baldur's Gate 3 и Red Dead Redemption 2 выявил заметное отставание Xeon'а от Core i7-12700F.

Тестирование проходило в разрешении 4K с использованием высоких настроек графики. Таким образом, видеокарта была загружена по максимуму, что давало преференции Xeon'у E5-2687W V4. Но, к сожалению, даже это не помогло платформе LGA 2011-3 справиться с огромной вычислительной мощью не самого топового GPU Blackwell.

В итоге, суммарная средняя разница между процессорами составила внушительные 23%. И, если принять 78,5 FPS за 100% раскрытия видеокарты, то Xeon E5-2687W V4 смог выжать из последней всего 81% ее потенциала. Это говорит о том, что дешевые серверные CPU в 2025 году, фактически, утратили актуальность. По крайней мере, они не в состоянии заменить более актуальные камни, даже с упором в GPU.