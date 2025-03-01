Аналог CUDA от AMD отлично работает на новых видеокартах

В последние дни в сети разыгралась своего рода мини-драма. Ресурс Phoronix заявил, что AMD уходит от наводящих вопросов о том, будут ли видеокарты Radoeon RX 9070 и 9070 XT поддерживать стек ROCm сразу после своего выхода.

Это бросило тень на производителя и вызвало негодование многих фанатов AMD. Но представители "красного" лагеря практически сразу бросились защищать его доброе имя. Так, вице-президент AMD по программному обеспечению для ИИ Ануш Элангован опубликовал в соцсети X (запрещена в РФ) пост, который должен развеять все сомнения.

В нем он продемонстрировал скриншот с "выхлопом" команды "rocm-smi" и процитировал его словами "ROC работает просто отлично". Таким образом, Элангован подтвердил совместимость Radeon RX 9070 и 9070 XT с аналогом CUDA от AMD.

Ресурс Wccftech преподнес данную новость как опровержение слухам, разошедшимся с Phoronix. Что будет соответствовать действительности, если последняя доступная версия ROCm будет работать на Radeon RX 9000. Но все же вместо умалчивания компания могла бы сразу заявить о наличии поддержки с первого дня. Возможно, тот, кому задавали вопрос, просто не был полностью посвящен в данную тему.

В любом случае, радостно осознавать, что конкурент CUDA продолжает развиваться и включать в свою экосистему более продвинутое аппаратное обеспечение.