Она гарантирует, что пользователь получит полнофункциональный GPU

Как известно, в некоторых экземплярах видеокарт GeForce RTX 5000 компания NVIDIA применяла откровенно бракованные графические процессоры с неполной конфигурацией ROP. Зарубежный ритейлер — сборщик ПК CyberPowerPC смекнул и решил обратить данную ситуацию в свою пользу.

Хитрый маркетинговый ход заключается в том, что магазин осуществляет проверку карты перед тем, как установить ее в готовую систему и отправить покупателю. Таким образом, ПК-геймеры остаются защищены от получения менее производительного GPU, чем должен быть, и получают максимальный FPS.

Это не только поднимает престиж ритейлера в глазах пользователей, но способствует снижению процента возвратов. Привередливые граждане могут заметить сниженные характеристики приобретенного ПК и воспользоваться программой RMA, что, конечно, не выгодно для CyberPowerPC.

К тому же процесс не стоит магазину огромных ресурсов. Достаточно лишь установить видеокарту в тестовый стенд и проверить число ROP в утилите GPU-Z. После чего можно со спокойной душой инсталлировать GPU в готовую сборку.