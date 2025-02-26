Radeon HD 4000 и GeForce GTX 200 будут автоматически переключаться на упрощенный режим

Разработчики игры "Мир танков" оповестили сообщество о том, что с выходом мартовского патча 1.33 видеокарты, которые не имеют аппаратной поддержи API DirectX 11, не смогут отображать улучшенную графику.

Создатели упомянули, что "Мир танков" постоянно развивается. Причем не только с точки зрения разнообразия геймплея, но и с технической. Периодически в проект внедряются новые графические элементы, для которых необходимо задействование более современных API.

К сожалению, слишком устаревшие версии DirectX не могут предложить необходимых опций для реализации красочной графики, поэтому с патча 1.33 последняя будет отображаться исключительно на GPU с DirectX 11. По статистике, у 99,84% игроков, выбравших повышенные графические настройки в "Мире танков", установлена видеокарта, поддерживающая данный API.

Таким образом, сидящим на Radeon HD 4000, GeForce GTX 200 или более старых картах придется либо довольствоваться "картофельной" графикой, либо произвести апгрейд своих ПК. Впрочем, даже GeForce GTX 285 по скорости как минимум 2 раза отстает той же GeForce GTX 1050 Ti, которая далеко не блещет высоким FPS в "Мире танков" на высоком пресете.

На более массовой GeForce GTS 250 частота кадров и вовсе рухнет до неиграбельных значений, если включить улучшенные настройки. Так что на древних видеокартах так и так приходилось выбирать базовый режим графики.