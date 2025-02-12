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Razg0n
В Passmark зафиксировали падение средней производительности процессоров за последние 20 лет
Прирост скорости CPU, основанный на увеличении количества ядер и МГц, сбавил обороты

Известный ресурс Passmark поделился статистикой прироста производительности процессоров, собираемой с WIndows ПК раз в 2 недели. Ранее, из года в год, график неуклонно устремлялся ввысь, однако, начиная с 2024 года, кривая начала снижаться.

Таким образом, впервые за последние 20 лет сбора метрики был отмечен спад скоростных характеристик CPU. Причем производительность ноутбучных чипов снизилась сильнее, на 3,4% в годовом исчислении.

В прошлом году средний показатель 101 316 систем был равен 14 632 баллам, а в 2025-м он сократился до 14 130 баллов. Что касается десктопных ПК, то 186 053 образцов продемонстрировали в среднем 26 436 баллов, а с начала года протестированные 47 810 ПК показали 26 311 баллов.

Также в Passmark оценили динамику прироста производительности топовых CPU. Согласно полученным данным, за три последних года процессоры для энтузиастов не сдвинулись с места в плане роста вычислительной мощности.

Ryzen Threadripper 7995WX, обеспечивший  резкий подъем графика, пока так и не был превзойден. В то же время в ноутбучном секторе виден слабый прирост за счет 6,8%-ного превосходства свежего Core Ultra 275HX над позапрошлогодним Ryzen 9 7945HX3D.

В качестве причин спада называются возможный переход пользователей на более доступное компьютерное железо, а также повышенная требовательность Windows 11 к ресурсам ПК, в сравнении с WIndows 10. Хотя свою роль могли сыграть не особо мощные относительно предшественников Core Ultra 200 и Ryzen 9000.

#процессор #статистика
Источник: tomshardware.com
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