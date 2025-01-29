Прирост производительности между поколениями незаметен на глаз

30 января геймеры всего мира примутся штурмовать магазины электроники в надежде заполучить новейшую GeForce RTX 5080. Старт продаж сопровождается ограниченным предложением на фоне огромного спроса, поэтому цены, как ожидается, могут превышать рекомендованные в несколько раз.

Некоторые уже начали разбивать палаточные лагеря у зданий ритейлеров, чтобы не пропустить событие и оказаться в числе первых покупателей. Однако, похоже, что по итогу геймеров может ожидать разочарование, когда они примутся замерять скоростные характеристики свежекупленной GeForce RTX 5080 в бенчмарках и играх.

Портал Igor's Lab опубликовал результаты тестов производительности видеокарты, и согласно им GeForce RTX 5080 всего лишь на 8% обходит GeForce RTX 4080 Super, которой она идет на замену.

Если ранее модели с индексом 80 в наименовании могли с запасом превосходить топы прошлых поколений, то с приходом Blackwell'ов древняя GeForce RTX 4090 оказывается непобежденной и выдает на 14% больше FPS, чем новейшая GeForce RTX 5080.

Таким образом, осуществившие переход с GeForce RTX 4080 Super на GeForce RTX 5080 могут, кроме похудения толщины кошелька, обнаружить практически такой же FPS, что был раньше. А сидящим на предыдущем поколении можно игнорировать выход GeForce RTX 5080, которая как по скорости, так и по характеристикам выглядит совершенно незначительным обновлением.