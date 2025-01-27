NVIDIA заставляет компании снижать стоимость видеокарт до предела

Многие считают, что цены на графические ускорители GeForce RTX 5000 слишком завышены и видеокарты не стоят столько, сколько за них просят. Однако оказалось, что объявленный прайс на версии от партнеров NVIDIA находится на минимально возможном уровне.

Текущий анонс новых GeForce отличается от предыдущих отсутствием дешевых нереференсных версий, MSRP которых сравнима со стоимостью Founders Edition. Обычно NVIDIA требует от AIB, чтобы они выпустили как минимум одну модель для народа, но желающих сделать это не оказалось.

По информации с ресурса Chipwell, NVIDIA поставила производителей в непростые условия, заставляя их выпускать видеокарты с околонулевой прибылью. Похожая ситуация в одно время произошла с EVGA, которая решила, что лучше полностью уйти с рынка GPU, чем соглашаться на "зеленое" рабство.

В качестве причины низкой маржинальности указывается необходимость самостоятельной закупки партнерами дорогой памяти GDDR7. Раньше её распределением среди AIB занималась NVIDIA, что снижало стоимость готовых видеокарт. Даже во времена бума майнинга цены на комплекты GPU + VRAM оставались приемлемыми.

Таким образом, даже ASUS, продающая GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL за казалось бы огромные $2800, занимается настоящей благотворительностью. Множитель x2 к MSRP за любую из топовых GeForce RTX 5000 на самом деле приравнивает цены к нормальным, а переплатой можно было бы считать x3-x4 к рекомендованной стоимости видеокарт.