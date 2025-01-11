"Жирная" система охлаждения позволит выжать максимум из графического процессора NAVI 48 XL

Видеокарты Radeon RX 9070 готовятся ворваться на рынок графических ускорителей и устроить там битву с GeForce RTX 5000-й серии. XFX не осталась в стороне от праздника и презентовала свои версии новинок в том виде, в котором они попадут в магазины.

Видеокарта в темном исполнении, дизайн которой именуется как "Black", может существовать как с RGB-подсветкой, так и без нее.

Первый вариант не был продемонстрирован, и он подразумевает наличие подсветки торцевой части, включая треугольники с надписями Radeon и XFX.

XFX Radeon RX 9070 Black обладает довольно массивным радиатором и тремя 90 или 100 мм вентиляторами. На обратной стороне присутствует металлическая пластина с ребристым рисунком и вырезом, который говорит о том, что длина печатной платы, всей видимости, составляет 3/4 от длины платы.

Это позволяет улучшить охлаждение путем пропускания части воздушного потока сквозь радиатор. Также можно заметить, что графический ускоритель питается с помощью трех 8-контактных разъемов, выдающих суммарно 525 Вт мощности.

Разумеется, столько Radeon RX 9070 не требуется, но это не единственная видеокарта с приличным запасом по разъемам питания. К примеру, ASUS Radeon RX 9070 TUF также имеет три 8-контактных коннектора, а ASRock Radeon RX 9070 Taichi и вовсе оснастили разъемом 12V-2x6.

Хотя базовая цена простых непритязательных версий Radeon RX 9070 с двумя 8-пиновыми интерфейсами питания составляет $480, более "жирные" модели могут оправдать свою стоимость в более, чем $600, за счет широких возможностей разгона.