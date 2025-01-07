Игроки смогут получить больший FPS и улучшенную графику

Видеокарты линейки GeForce RTX 5000 уже скоро начнут появляться в розничных магазинах, а представители мирового игропрома уже вовсю клепают обновления своих творений для соответствия новым технологиям NVIDIA.

Так, 75 будущих и существующих ААА-проектов получат поддержку нового апскейлера DLSS 4, призванного еще больше увеличить FPS в играх без ущерба качества изображения. DLSS 4 позволяет выдавать более, чем в 8 раз больше кадров, в сравнении с DLSS 3, за счет применения многокадровой генерации.

Теперь GPU NVIDIA могут на лету создавать три дополнительных кадра к каждому реальному. Достижение 8-кратного преимущества достигается за счет слаженной работы всех компонентов нового механизма рендеринга.

Среди вышедших игр DLSS 4, в частности, получат Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, NARAKA: Bladepoint, Alan Wake 2 и Indiana Jones and the Great Circle. В последней также станет доступна технология RTX Hair. За счет нового рендеринга Linear-Swept Sphere, волосяной покров персонажей теперь станет более реалистичным. Кроме того, снизится объем потребляемой VRAM.

В Remedy отмечают, что реализованная в Alan Wake 2 технология RTX Mega Geometry значительно ускоряет построение BVH-деревьев, в 100 раз увеличивая количество отрисовываемых треугольников с одновременно включенной трассировкой лучей. В игре появится новый пресет "Ultra quality Ray Tracing", при активации которого все преломления и прозрачные отражения, а также рассеянное освещение будут строиться исключительно при помощи RT.

В числе первых ААА-хитов с изначальной поддержкой DLSS 4 числятся DOOM: The Dark Ages, The Witcher IV, Black State и Dune: Awakening. Разработчики отмечают, что новые технологии NVIDIA "знаменуют начало нового поколения игр".