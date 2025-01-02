Социальные сети компании приходят в упадок из-за снижения интереса к ним, поэтому создателям приходится прибегать к радикальным мерам

На фоне оттока россиян из западных соцсетей и общего спада в данной сфере Meta Platforms (запрещена в РФ) поняла, что надо что-то менять и не придумала ничего лучше, как наполнить свои платформы контентом, создаваемым при помощи искусственного интеллекта.

В настоящий момент компания работает над внедрением в Facebook и Instagram (запрещены в РФ) ИИ-ботов, которые должны будут имитировать бурную деятельность путем взаимодействия между собой и остальными тремя миллиардами пользователей.

Meta называет данный подход ориентированным на "повышение вовлеченности". Указанные изменения могут стать либо новой цифровой революцией, либо катастрофически ошибочной идеей наравне с отвергнутой VR-экосистемой метавселенных.

В частности, сейчас готовится программная основа для запуска ботов, являющихся клонами личностей пользователей Instagram. Они должны будут контактировать с реальными пользователями соцсети, и это мнению создателей позволит привлечь молодую аудиторию, помешанную на ИИ.

Вице-президент Meta по генеративному ИИ Коннор Хейс рассказал Financial Times, что в скором времени боты станут неотъемлемой частью Facebook, Instagram и других соцсетей, наравне с учетными записями реальных людей.

Они будут иметь профили с поддельными биографией и фотографиями, а также смогут делиться сгенерированным ИИ контентом. Таким образом, боты должны сделать соцсети "более развлекательными и привлекательными".

Сотни тысяч фейковых аккаунтов уже созданы предыдущими ИИ инструментами. В настоящий момент они доступны для пользователей из США, но скоро также будут доступны и для других стран.

В общем, можно сказать, что, соцсети, фактически, начали превращаться в свалку цифрового мусора, сгенерированного с помощью искусственного интеллекта. Это определенно снижает их практическую ценность и делает менее востребованными для многих.