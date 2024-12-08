Данного объема видеопамяти уже не хватает для установки высокого уровня качества картинки

В начале 2010-х графических ускорителей с 1 ГБ памяти хватало для всего. Ближе к середине десятилетия требования выросли до 2 ГБ, а к 2020-м годам минимумом стали 4 ГБ VRAM. Данные объемы позволяли лишь запускать ААА-игры без не выкручивания уровня графики на максимум, и для выставления ползунков на ультра требовалось большее количество гигабайт.

И похоже что тенденция повторяется, поскольку к середине текущего десятилетия многие проекты уже не идут на 4 ГБ, например, God of War: Ragnarök. Так что абсолютным минимумом стали 8 ГБ видеопамяти. Впрочем, долгое время они же были и максимумом, по крайней мере для разрешения 1080p.

Доказательством является полная работоспособность Alan Wake 2 на самых высоких настройках с высшим качеством трассировки лучшей в FullHD, когда забита вся VRAM, но её хватает. И вот, спустя всего год, на свет начали выходить игры, в которых 8 ГБ на видеокарте уже не достаточно не только для "ультр", но и для просто высокого пресета.

Речь разумеется идет о нашумевшем хите Indiana Jones and the Great Circle, который, как отмечают эксперты, необычайно хорошо оптимизирован и не ставит на колени топовые GPU. Для повышения качества визуализации разработчикам пришлось прибегнуть к использованию в игре высокодетализированных текстур. Это не сильно сказывается на FPS, но накладывает повышенные требования на объем VRAM.

Последние тесты показали, что активация настроек выше, чем средние на 8-гигабайтных видеокартах приводит к падению игры с ошибкой о нехватке видеопамяти, даже если используется разрешение 1080p. Процесс пытается аллоцировать более 8000 МБ, но из-за занятости части памяти операционной системой этого сделать не удается.

По итогу, получается, что народная GeForce RTX 4060 уже не способна в полной мере справиться с новейшими ААА-проектами, а минимальным объемом VRAM становятся 12 ГБ. Здесь GeForce RTX 3060 получает преимущество, позволяя выставить высокие настройки, пусть и с некоторым снижением фреймрейта.

Теперь очевидно, что, если GeForce RTX 5060 получит 8 ГБ памяти, то это станет полным фиаско "зеленого лагеря". В случае отсутствия альтернативы в виде 16-гигабайтной версии, геймерам придется выбирать более старшие модели, GeForce RTX 5060 Ti или 5070.