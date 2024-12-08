Общий срок программной поддержки со стороны производителя составит 5 лет

Смартфоны Google Pixel, фактически, признаны своеобразными iPhone от мира Andoid и эталонами, по которым можно оценивать положение дел в альтернативной "яблочникам" экосистеме. И хотя до уровня Apple "зеленому роботу" еще шагать и шагать, в последнее время наметились заметные подвижки по повышению уровня привлекательности Pixel'ей.

Так, отныне период софтовой поддержки смартфонов Google Pixel 6, 6 Pro и 6a, а также 7, 7 Pro, 7a и Fold будет растянут с 3 до 5 лет, о чем говорится в обновленных документах Google. Таким образом, общий срок апдейтов ОС у Pixel 6-го поколения продлится до 2027 года.

К сожалению, Pixel Tablet не получит увеличенного времени поддержки, несмотря на то, что устройство относительно свежее и вышло в прошлом году. Впрочем, производитель взялся обеспечить планшет обновлениями безопасности в течение пяти лет.

Таким образом, самый дешевый Pixel 6a, с завода имеющий Android 12, получит Andoid 17. А владельцы Pixel 7a могут рассчитывать на апгрейд до Andoid 18, что не может не радовать. Купившие же 8-е и 9-е "пиксели" и вовсе при желании имеют возможность таскать девайс минимум 7 лет.

Кроме Google схожие сроки поддержки предлагает Samsung, правда только для флагманской S-серии и складных версий. Продукция "корпорации добра" здесь выглядит более выигрышно, так как масштабные обновления ОС касаются не только топов, но и облегченных вариантов с приставкой "а".