Видеокарта без проблем смогла запустить современные ААА-хиты

Новый год приближается, и многие геймеры на радостях начинают сметать электронику, чтобы побаловать себя апгрейдом ПК. Также поступил зарубежный блогер, который приобрел на популярной у нас китайской торговой площадке всеми желанный графический ускоритель GeForce RTX 4090.

Что интересно, сделка обошлась ему всего в £29,29 или $37,2, что в сто раз выгоднее, чем совершение аналогичной покупки в местных магазинах. После получения заказа получатель заметил, что вес товара не совпадает с тем, какой должен быть у GeForce RTX 4090.

Но больше всего его смутил факт отсутствия кражи содержимого на таможенном пункте. Надрезы по краям прямо говорили о том, что посылку вскрывали и проверяли, но дорогостоящий видеоадаптер по какой-то причине не был похищен и поехал дальше.

По внешнему виду карта также не совсем походила на GeForce RTX 4090. Впрочем ее все равно нужно было проверить, и блогер поменял в системном блоке свою GeForce RTX 4060 на приобретенную. После установки драйверов в GPU-Z дата производства чипа была почему-то 2012 года.

Новоиспеченный владелец решил, что это, вероятно, ранний инженерный образец GeForce RTX 4090, поэтому все нормально, тем более, что в других приложениях, например в 3DMark, видеокарта определялась под именем "GeForce RTX 4090", как и должно быть.

Дальнейший тест в играх показал, что видеоадаптер без проблем запускает современные ААА-проекты. Правда фреймрейт в них немного ниже, чем должен быть у GeForce RTX 4090, вероятно из-за того, что GPU ранней версии. Так, в Counter-Strike 2 частота кадров стабильно удерживалась возле отметки 100 FPS.

Fallout 4 на высоких настройках также полетел с 60 FPS. А в BeamNG.drive, Red Dead Redemption 2 и Baldur's Gate 3 удалось выжать 40-50 FPS. GTA V, естественно, с легкостью пошла с 76 FPS.

В итоге, блогер заключил, что ему удалось осуществить довольно выгодную сделку. За один поход в кафе он получил видеоускоритель с неплохим соотношением цены и производительности. Схожее решение в рознице обойдется в тысячи долларов, а здесь немного урезанная версия GeForce RTX 4090 за сущие копейки.