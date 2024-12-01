Новый CPU показал удручающе низкую производительность в играх

Core Ultra 7 265K является пожалуй наиболее интересным CPU в линейке десктопных Core Ultra 200, так как он имеет 8 P-ядер, как и топовый Core Ultra 9 285K. Количество E-ядер в сравнении с флагманом сокращено всего на четыре единицы, а частота турбо-буста уменьшена с 5,7 до 5,5 ГГц.

При том MSRP процессора установлена на отметке в $389, что всего на $4 выше, чем у вышедшего 6 лет назад Core i7-9700K. С тех пор инфляция американской валюты составила около 25%. Таким образом, цены, фактически, упали на четверть при 60%-ном приросте однопоточной производительности и 4-кратном увеличении скорости в многопотоке.

Однако, касается это лишь рабочих задач, поскольку в играх Core Ultra 7 265K, как и вся новая линейка, мягко говоря не блещет высокими результатами. Так, согласно результатам последних тестов средняя частота кадров, продемонстрированная разогнанным экземпляром, оказалась на 12% ниже, чем у Core i7-14700KF.

То есть новый CPU, стоящий в том же месте в иерархии, выдает меньше FPS, чем его предшественник, относящийся к устаревшей платформе LGA 1700. Кроме того, Core Ultra 7 265K также очевидно слабее, чем Ryzen 7 7800X3D, на целых 26%. Исходя из этого можно предположить, что Ryzen 7 9800X3D полностью аннигилирует новинку. Даже более дешевый Ryzen 7 9700X на 10% впереди.

Наибольшая разница между участниками теста была зафиксирована в Cyberpunk 2077, где Core Ultra 7 265K показал на 30% меньше FPS, чем Core i7-14700KF. Очевидно, что переход с монолитной на чиплетную компоновку сказался на скорости работы Arrow Lake-S в играх не самым лучшим образом, хотя и был необходим в условиях наметившихся тенденций в процессоростроении.

Судя по бенчмарку, какой-нибудь Ryzen 5 9600X для геймеров может быть в целом не хуже, чем Core Ultra 7 265K. Тем более, что собрать систему на базе 6-ядерника от AMD явно выйдет дешевле. В общем, первое поколение CPU на сокете LGA 1851 выдалось спорным, и остается надеяться на камбек Intel в следующем году.