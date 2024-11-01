Абсолютный и недосягаемый чемпион среди игровых CPU на ближайший год

Геймеры всего мира замерли в предвкушении выхода новейшего высокопроизводительного игрового CPU Ryzen 7 9800X3D. Впрочем, долго ждать не придется, поскольку данный камень прибудет на полки магазинов уже 7 ноября.

Разумеется, в отечественной рознице от появится только через несколько недель после общемирового старта продаж. И не факт, что его MSRP в $479 в России с течением времени будет падать.

Возможно, самые расторопные смогут урвать процессор за 60 000-70 000 рублей, пока неумолимо падающий курс рубля не утянет стоимость Ryzen 7 9800X3D к отметке в 100 000 рублей.

Перечислять характеристики нет особого смысла, так как кардинальных изменений новинка не принесла. Кроме возросшей на 8% производительности относительно текущего игрового короля Ryzen 7 7800X3D, и на 20% в сравнении с Core Ultra 9 285K.

Базовый TDP "из коробки" не изменился и равен все тем же 120 ваттам. Это открывает возможность установки Ryzen 9 9800X3D на бюджетные материнские платы с чипсетом A620. И как показывают тесты, FPS в играх от этого практически не падает.

Так что, учитывая слабую зависимость X3D CPU от частоты RAM, многие смогут получить топовую производительность в играх, вложив в сборку нового ПК или апрейд текущего минимум денежных средств.

В общем, получается, что уже через неделю Ryzen 7 9800X3D возглавит рейтинги с демонстрацией FPS в последних ААА-проектах, сместив Ryzen 7 7800X3D и став абсолютным чемпионом в своей весовой категории.