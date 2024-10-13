Так как новинки обладают спорными характеристиками

Геймеры всего мира замерли в ожидании новейших процессоров Intel Core Ultra 200, которые по мнению многих должны обеспечить новый уровень производительности в играх в сравнении с текущим поколением. В великому сожалению, Intel решила огорчить своих фанатов, фактически, официально заявив, что новая линейка на самом деле будет выдавать меньше FPS.

Последние слайды Intel громогласно и прямо говорят — топовый, флагманский, оверклокерский и самый дорогой Core Ultra 9 285K в играх будет демонстрировать примерно 261 FPS, в то время, как Core i9-14900K уже сейчас способен показывать 264 FPS, что больше на 1,01%.

Единственным едва заметным для конечного пользователя преимуществом нового CPU станет снижение общего энергопотребления системы на 17,9%, с 527 до 447 Вт. Причиной сниженного быстродействия в игровой нагрузке выступают главным образом отсутствие в Core Ultra 200 технологии гиперпоточности, а также сниженные тактовые частоты и потенциально высокие задержки ОЗУ за счет выделения подсистемы ввода-вывода в отдельный чиплет.

Таким образом, Core Ultra 200 не принесут прироста производительности в играх в сравнении с Core 14-го поколения и Ryzen 7000X3D / 9000X3D. Поэтому владельцам последних нет смысла распродавать свое добро на вторичном рынке и во весь опор нестись за новой платформой от Intel.

А учитывая факт превосходства "красного" лагеря над "синим" можно сделать неутешительный для адептов "штеуда" вывод — AMD уже третий год подряд будет предлагать геймерам самый лучший игровой CPU. Возможно, когда-нибудь Intel сможет дорасти до лидера рынка, а пока единственным кандидатом в пару для грядущей GeForce RTX 5090 видятся исключительно Ryzen 7 7800XD и Ryzen 7 9800X3D.