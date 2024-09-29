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Razg0n
Стоимость монеты HMSTR обвалилась на 33% сразу после листинга и продолжает снижаться
Прогрев "хомячков" прошел на ура

Несколько дней назад на крупнейшие криптовалютные биржи ворвался токен HMSTR, связанный с популярным проектом Hamster Kombat, и миллионы игроков ринулись сливать "натапанное". Огромная армада мгновенно укатала стоимость монеты на десятки процентов.

При этом наиболее расторопные успели разменять HMSTR по более выгодному курсу. Уже спустя несколько часов после листинга токен рухнул на 33%, разоряя тех, кто не успел завести свое добро на кошелек биржи. В час икс курс "хомякоина" установился на отметке в $0,009, но далее стал стремительно падать, приостановившись возле уровня примерно в 0,0065$.

Скажем прямо, расклад для новой монеты не самый положительный с точки зрения многих участников рынка, включая маркет-мейкеров. Рядовые игроки, не сразу продавшие свои HMSTR, в итоге смогли получить примерно по 1-2 тысяче рублей.

В сети Hamster Kombat уже прозвали скам-проектом из-за малого размера вознаграждения по сравнению, например, с Dogs, где выигрыш даже у самых ленивых составил 3-5 тысяч рублей. А доход от Notcoin в свое время в десятки раз превысил таковой у Hamster Kombat.

Что впрочем неудивительно, поскольку производные от оригинальных криптовалют в большинстве случаев оказываются гораздо дешевле в цене. Поэтому HMSTR уместнее именовать не скамом, а обыкновенным шиткоином.

#криптовалюта #биткоин #btc #hamster kombat #hmstr
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