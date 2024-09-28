Монструозный GPU и 32 ГБ памяти GDDR7 обеспечат огромный прирост производительности в сравнении с текущим флагманом

Анонс GeForce 5000-й серии мчится к нам на всех парах, а в сеть уже проскальзывают технические характеристики будущих новинок. Так, по данным авторитетного инсайдера "kopite7Kimi", NVIDIA решила еще сильнее дистанциировать топовую GeForce RTX 5090 от "бюджетной" GeForce RTX 5080.

Если GeForce RTX 4090 всего в полтора раза обходит GeForce RTX 4080, то GeForce RTX 5090 будет в два раза быстрее, чем GeForce RTX 5080, в основном за счет вдвое большего количества CUDA-ядер, 21760 против 10752.

Также вклад в общую сверхвысокую производительность GeForce RTX 5090 внесут огромная 512-битная шина памяти, и все это будет сдобрено 32 ГБ памяти GDDR7, работающей на частоте 28 ГБит/c. Таким образом, пропускная способность последней составит внушительные 1568 ГБ/с, что более чем в 1,5 раза выше показателей, демонстрируемых VRAM в GeForce RTX 4090.

А вот GeForce RTX 5080 не может похвастать такой существенной прибавкой относительно GeForce RTX 4080, поскольку прирост по пропускной способности памяти между поколениями составит всего 9,4%, 768 ГБ/с против 716,8 ГБ/с, вследствие использования и там, и там шины в 256-бит.

В целом же, GeForce RTX 5090 на 102% опережает GeForce RTX 5080 по количеству потоковых процессоров, в то время, как в GeForce RTX 4090 их больше только на 68%, по сравнению с GeForce RTX 4080. Кроме прочего, в GeForce RTX 5090 будет довольствоваться таким технологиями, как PCI-E 5.0 и DisplayPort 2.1a UHBR20.

В итоге, новый флагман NVIDIA сформирует новый, более топовый сегмент видеокарт, а обладание им будет означать приравнивание владельца к касте ультразажиточных геймеров. Учитывая прирост MSRP и растущий курс валюты, стоимость GeForce RTX 5090 по прибытии в отечественную розницу может перевалить за 300 000 рублей.