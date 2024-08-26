Это сравнимо с переходом на более мощную видеокарту

В настоящий момент корпорация Microsoft готовится к выпуску масштабного обновления Windows 11 под наименованием 24H2, которое выйдет во второй половине этого года. Ожидается, что оно принесет с собой не только множество улучшений, но и значительно повысит производительность игровых ПК.

Новая версия ОС доступна участникам программы предварительного тестирования Insider Preview, в число которых также входят специалисты портала Hardware Unboxed. Последние провели тестирование Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 9700X в более, чем 40 играх на WIndows 11 версии 23H2 и сравнили её с Windows 11 24H2.

В результате выяснилось, что обновление 24H2 действительно оказывает существенное влияние на рост FPS в играх. Так среднеарифметическая прибавка по частоте кадров на Ryzen 7 7700X составила 10%, а на Ryzen 7 9700X — 11%. Наибольшая разница была выявлена в Gears 5 (Gears of War 5), основанной на движке Unreal Engine 4, где прирост на Zen 4 достиг 32,6%, а на Zen 5 — 35,1%.

В популярном многопользовательском проекте Fortnite фреймрейт взлетел на треть. А множество одиночных игр, таких как Far Cry 6, Hogwarts Legacy, The Callisto Protocol, Star Wars Jedi: Survivor, Remnant 2 и пр., также получили дополнительный десяток-два FPS.

В случае с Intel обновление 24H2 окажется не таким действенным, но все равно кое-где можно будет достигнуть большей плавности картинки. Протестированный Core i5-14600K продемонстрировал аналогичную частоту кадров в Cyberpunk 2077, Far Cry 6, а в Gears 5 прирост составил 24,6%.

Новая версия Windows 11 позволила Ryzen 7 9700X не только догнать Core i5-14600K, но и во многих случаях обогнать его. Таким образом, обновление 24H2 настоятельно рекомендуется к установке всем, кто желает получить FPS в играх, сравнимый с апгрейдом на видеокарту более высокого ценового сегмента.