Ошибки процессоров привели к убыткам заведения

Компания Dongyu E-Sports, владеющая самой большой сетью интернет-кафе в Китае, столкнулась с массовым выходом из строя флагманских процессоров Core i9-14900K. Их нестабильная работа начала проявляться еще осенью прошлого года, и она серьезным образом повлияла на прибыль и репутацию заведения класса люкс.

Core i9-14900K стали глючить уже буквально после установки в ПК. Заключалось это в многочисленных, бесконечно повторяющихся BSOD'ах. Клиенты были недовольны, поэтому приходилось организовывать компенсации в виде бесплатной выдачи напитков и продления арендованного времени.

Dongyu немедленно связались с отделом Intel, ответственным за послепродажную поддержку для выявления и устранения неисправностей. Прибывшие на место технические специалисты выявили различные проблемы, касающиеся питания, рассеивания тепла и напряжения CPU. Сообщается, что они нашли основную причину нестабильности и "значительно снизили вероятность её возникновения" путем изменения соответствующих настроек.

Позже в 2024 году Intel предоставила рекомендации по настройке процессоров, что позволило "еще лучше решить проблему". Владелец кафе поблагодарил компанию за помощь и сказал, что он будет и далее пользоваться продукцией "синего лагеря", так как поддержка по технических вопросам и послепродажное обслуживание находятся на высочайшем уровне.

Таким образом, компьютеры сети интернет-кафе Dongyu E-Sports продолжат комплектоваться Core i9-14900K. А также графическими ускорителями GeForce RTX 4090D и мониторами с частотой 540 Гц.