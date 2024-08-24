И это при десятикратной разнице в цене

Энтузиасты всего мира в курсе, что компания Noctua выпускает самые лучшие системы воздушного охлаждения, которые не гнушаются устанавливать даже в видеокарты ASUS. А причиной этому является высочайший уровень качества материалов и инженерии.

В этом году Noctua решила порадовать сообщество выпуском обновленной версии своего топового воздушного суперкулера NH-D15, присвоив ей индекс G2. Данный девайс призван обеспечить высочайший уровень эффективности, доступный сегодня на рынке.

Однако, судя по последним тестам, новинка, хотя и показывает неплохие результаты, она не совсем оправдывает свою довольно высокую стоимость в $150. Так, будучи установленным на разлоченный по лимитам Core i7-14700K, Noctua NH-D15 G2 уступил в 1,5 раза более дешевому Thermalright Peerless Assasin 140. Первый смог отвести от процессора 240 Вт, а второй — 246 Вт.

Но что более интересно, так это следующий за австрийской моделью Thermalright Assasing X 120 R SE. Данный кулер имеет распространенный форм-фактор с четырьмя теплотрубками, и, несмотря на принадлежность к максимум среднему сегменту, он сумел рассеять внушительные 225 Вт, что всего на 6,7% меньше, чем у топового Noctua.

Таким образом, копеечный Thermalright демонстрирует, фактически, идентичную сверхдорогим суперкулерам производительность охлаждения. В режиме разгона CPU любой СВО будет не хватать, поэтому смысла в огромных переоцененных башнях особого и нет.