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Razg0n
Утилита Lossless Scaling превратила GeForce RTX 2060 в GeForce RTX 4080 по количеству выдаваемых FPS
Одним движением руки устаревшая видеокарта среднего ценового диапазона превращается в современный высокопроизводительный графический ускоритель верхнего сегмента

Курс доллара растет, а вместе с ним поднимаются цены на компьютерные комплектующие, включая видеокарты, как новые, так и поддержанные. К сожалению, в текущей экономической ситуации не все могут позволить себе тратить сотни тысяч рублей на топовые GeForce.

Однако, прогресс в области программного обеспечения достиг настолько огромных высот, что теперь стало возможным легко увеличивать FPS в играх, приобретя за символическую сумму в Steam программу Lossless Scaling.

Она имеет простой интерфейс с способна в 4 раза поднять частоту кадров в практически любой игре, на любых видеоадаптерах, начиная с GeForce Kepler (GTX 600) и Radeon Polaris (RX).

Так, например, самый дешевый вариант с поддержкой трассировки лучей в лице GeForce RTX 2060 без проблем раскачивается до уровня GeForce RTX 4080, стоящей минимум в 5 раз дороже.

Это дает первой не только солидную прибавку по фреймрейту, но и делает возможным запуск игр в разрешении 4K с высоким FPS.

Залог успеха кроется во встроенном в программу фирменном генераторе кадров LSFG. С ним Cyberpunk 2077 в 4K летает на GeForce RTX 2060, выдавая 70 кадров в секунду.

Более древние тайтлы, вроде GTA V, идут в 4K еще более плавно, с 100+ FPS. А в не особо навороченных, но современных, по типу Far Cry 6, видеокарта в 4K демонстрирует 90-100 к/с.

Таким образом, получается, что благодаря небольшой утилите Lossless Scaling сдающие свои позиции GPU способны вновь дать жару и показать отличные результаты в новейших ААА-играх, за счет, фактически, четырехкратного прироста производительности буквально из воздуха.

#nvidia #geforce #gpu #видеокарта #rtx #rtx 4080 #fps #rtx 2060 #lsfg #частота кадров
Источник: youtube.com
2
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