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Razg0n
В новых материнских платах видеокарты будут легко сниматься в одно движение без нажатия на защелку
Это значительно упростит процесс выемки графического ускорителя из слота PCI-E

Слот PCI-E x16 появился в начале 00-х как закономерное развитие PCI, нацеленное на предоставление большего функционала и производительности. Инженеры здраво решили снабдить его специальной защелкой, надежно фиксирующей оборудование в пазу для предотвращения самопроизвольного выскальзывания.

В первые годы это не доставляло пользователям особых проблем, так как системы охлаждения никак не препятствовали нажатию на данную пластмассовую деталь. Однако, со временем доступ к ней все более ограничивался нагромождением всевозможных материалов.

В настоящий момент подлезть к защелке без помощи специального оборудования практически невозможно, поскольку этому мешают одновременно массивный процессорный кулер, радиатор SSD и бэкплейт видеокарты. Лишь обладатели ловких малогабаритных рук способны провернуть ловкий трюк и отогнуть крепление.

Но спустя 20 лет человечество все же додумалось до решения указанной проблемы. Так, в будущих материнских платах на чипсетах 800-й серии для обоих лагерей видеокарту, наконец, можно будет извлекать, не прибегая для этого ни к каким ухищрениям. Достаточно лишь потянуть левую сторону на себя и устройство будет освобождено, так как защелка откроется автоматически.

Вместе с тем, попытка вытащить карту с центра или с правой стороны не увенчается успехом, как и было задумано, и она будет также надежно сидеть в слоте. В общем, теперь различные операции с ПК будут производиться более удобно.

#видеокарта #материнская плата #pci-e
Источник: videocardz.com
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