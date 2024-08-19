Она принесет с собой заметные изменения по сравнению с предшествующей

Текущее 14-е поколение процессоров Core откровенно говоря задержалось на рынке и уже, фактически, устарело, если сравнивать его с новинками от "красного лагеря". Поэтому, дабы окончательно не потерять доверие пользователей и инвесторов, Intel в срочном порядке готовит релиз новой платформы LGA 1851.

По уровню внедряемых изменений Arrow Lake-S может посоперничать с Nehalem. Правда в этот раз капитальная перекомпоновка внутренней структуры кристалла сочетается не с добавлением технологии Hyper-Threading, а с её, надеемся временным, удалением.

По информации издания Benchlife, процессоры Core Ultra 200 выйдут уже 10 октября. К сожалению, пока достоверно неизвестно, будет ли это просто официальный анонс или же одновременно с ним стартует запуск продаж. В любом случае, компания не станет долго задерживать CPU, и они появятся на полках магазинов уже в течение следующих нескольких недель.

Традиционно, первыми на свет появятся процессоры с разблокированными множителем, ориентированные на энтузиастов и продвинутых геймеров — это Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K. Производители материнских плат также вовсю готовятся к выходу Arrow Lake-S, еженедельно представляя новые модели на чипсетах Z890, B860 и H810.

Что касается технических характеристики, то Core Ultra 200 получат P-ядра на новейшей архитектуре Lion Cove, обещающей принести заметный прирост производительности. Энергоэффективные ядра аналогично подверглись переработке, заключающейся в переносе на архитектуру Skymont. По последним данным, E-ядра новых процессоров могут посоперничать с P-ядрами Raptor Lake-S.

Переход на чиплетную компоновку сопровождается разделением убранства CPU на несколько подсекций, среди которых вычислительная с непосредственно ядрами, SoC, ввод-вывод и интегрированное видеоядро Xe-LPG на бае архитектуры Alchemist. Последнее станет значительным шагом вперед по сравнению с UHD Graphics, дебютировавшей в Skylake.

Несмотря на небольшое снижение частот в Core Ultra 200, они не только будут опережать Core 14-го поколения, по крайней мере в играх, но и предложат более низкий фактический TDP, который будет на 100 Вт ниже. Также в них не ожидается тех же проблем, с которым столкнулись владельцы топовых Raptor Lake-S.