Требования к железу обоснованы красочной и детализированной графикой

Симулятор жизни Sims 4 от Electronic Arts вышел почти десять лет назад, и за это время не появилось продолжения, которого так ждут фанаты серии. В отсутствие конкуренции со стороны EA и других студий, или же просто из-за лопнувшего терпения, создатели PUBG решили создать свою версию Sims под названием inZoi.

Поскольку прогресс в области графических технологий не стоит на месте и стремительно развивается, а за 10 лет он шагнул далеко вперед, то в inZoi нас ждет отличная для данного жанра игр графика, которая, очевидно, потребует немалых вычислительных ресурсов ПК.

Опубликованные Krafton официальные минимальные системные требования включают 12 ОЗУ, а также видеоускоритель GeForce RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT. Для получения большего количества FPS или повышения настроек качества картинки рекомендуется добавить еще 4 ГБ RAM и установить в системный блок GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT.

Сообщается, что inZoi будет поддерживать моды, созданные с помощью программной платформы Overwolf, которую также поддерживают League of Legends, Fortnite, Minecraft, Counter-Strike 2 и PUBG. Впрочем, и без них в игре будет чем заняться, поскольку она включает детализированный редактор персонажей, куда владельцы iPhone смогут переносить свои лица.

Выход inZoi ожидается в конце этого года, а с 21 по 26 августа в Steam пройдет раздача бесплатной демо-версии. Ранее Electronic Arts подтвердила, что она работает над продолжением серии Sims, названным Project Rene.