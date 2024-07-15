По всей видимости корпорация AMD вознамерилась ликвидировать сегмент бюджетных графических ускорителей, поскольку её новая встроенная графика Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 показывает выдающуюся производительность в сравнении с прочими решениями.Архитектура RDNA 3.5 появится в конце этого месяца в составе новых мобильных APU Ryzen AI 300 "Strix Point". Всего в линейке iGPU планируется представить две модели: Radeon 880M с 12 вычислительными блоками и Radeon 890M, у которого блоков уже 16. Тактовая частота обоих чипов равна 2900 Мгц.
Как заявляет сама "трехбуквенная", Radeon 890M на 47% опережает графику Meteor Lake. Кроме того, судя по тестам Geekbench, мобильные iGPU на базе RDNA 3.5 способны сделать ненужными дискретные видеоадаптеры начального уровня.
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Интегрированный в ноутбук ASUS ProArt P16 процессор Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M в тесте Vulkan выдал 46298 баллов. Это больше, чем у бюджетных GeForce GTX 1650, Radeon RX 6400, Arc A380, и даже GeForce RTX 3050, правда её мобильной версии.
В любом случае, уровень Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 преодолен, а это уже огромный шаг вперед для встроенного видеоядра. В следующей линейке APU Strix Halo количество вычислительных блоков доведут до 40, что позволит iGPU от AMD тягаться на равных с GeForce RTX 3060.