Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n
Встроенная графика Radeon 890M соперничает с GeForce RTX 3050
iGPU мобильных процессоров Ryzen AI демонстрирует отличную производительность

По всей видимости корпорация AMD вознамерилась ликвидировать сегмент бюджетных графических ускорителей, поскольку её новая встроенная графика Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 показывает выдающуюся производительность в сравнении с прочими решениями.Архитектура RDNA 3.5 появится в конце этого месяца в составе новых мобильных APU Ryzen AI 300 "Strix Point". Всего в линейке iGPU планируется представить две модели: Radeon 880M с 12 вычислительными блоками и Radeon 890M, у которого блоков уже 16. Тактовая частота обоих чипов равна 2900 Мгц.

Как заявляет сама "трехбуквенная", Radeon 890M на 47% опережает графику Meteor Lake. Кроме того, судя по тестам Geekbench, мобильные iGPU на базе RDNA 3.5 способны сделать ненужными дискретные видеоадаптеры начального уровня.

реклама

Интегрированный в ноутбук ASUS ProArt P16 процессор Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M в тесте Vulkan выдал 46298 баллов. Это больше, чем у бюджетных GeForce GTX 1650, Radeon RX 6400, Arc A380, и даже GeForce RTX 3050, правда её мобильной версии.

В любом случае, уровень Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 преодолен, а это уже огромный шаг вперед для встроенного видеоядра. В следующей линейке APU Strix Halo количество вычислительных блоков доведут до 40, что позволит iGPU от AMD тягаться на равных с GeForce RTX 3060.

#ryzen #radeon #gpu #видеокарта #zen 5 #rtx 3050 #встроенная графика #igpu #890m
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA могла выпустить GeForce RTX 4070 с мощным GPU и 10 ГБ GDDR6X
Процессоры AMD Ryzen 9000-й серии появятся на полках магазинов 31 июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Искандер" долетел до Днепропетровской области и поразил ЗРК IRIS-T
+
Лазерные комплексы "Задира" и "Пересвет" предлагают новую альтернативу традиционным ПВО России
2
Bild: Обещанные Украине ЗРК Patriot и SAMP-T не смогут защитить небо над Украиной
+
В России наращивается производство алюминиевых аэрозольных баллонов
6
Биткоин подорожал до 60 тысяч долларов на фоне покушения на Трампа
+
Из-за срывов поставок двигателей из США от индийского истребителя Tejas отказываются покупатели
1
Эффективное импортозамещение в действии: «Роснефть» перешла на собственную цифровую платформу
+
Японская миссия по изучению космического мусора столкнулась с неожиданными трудностями
+
Rheinmetall представила новый средний боевой танк
+
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
2
GE Aerospace разработали и протестировали новый прототип двухрежимного прямоточного двигателя
+
МО РФ показало официальные кадры применения в зоне СВО тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 с истребителя-бомбардировщика Су-34
7
Органические солнечные панели преобразуют 20% солнечного света в электричество
+
Мамедов последним из борцов отказался ехать на Олимпиаду из-за травмы
1
Новейшая АПЛ ВМС Франции класса Suffren приступила к ходовым испытаниям
+
Lilium NV заявляет, что уже в ближайшие два года начнёт поставки свои уникальных электросамолетов
+
Оппозиционные белорусские источники написали об использовании ВС РФ дронов-разведчиков "Герань"
1
Умные часы Samsung Galaxy Watch Ultra и Watch7 не имеют поддержки беспроводной зарядки от смартфона
1
Google окончательно отказывается от поддержки Android Lollipop
1
«Россети» закупят российское ПО и серверное оборудование на 235,6 млн рублей — Astra Linux и «Антивирус Касперского» в списки входят
3

Популярные статьи

GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
23
Мое мнение о Nothing CMF Phone 1
2
Итоги гоночного уик-энда 13-14 июля
+
Почему Microsoft и Sony не используют датчики эффекта Холла в геймпадах
10
10 популярных и недорогих процессоров для игровых ПК, купить которые в 2024 году будет ошибкой
35
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
28
5 причин, по которым я не буду менять GeForce RTX 3060 на новую видеокарту после окончания гарантии
18
9 популярных процессоров прошлых поколений, которые справляются с новыми играми в 2024 году
6
Сравнение PlayStation Plus и Xbox Game Pass - что выбрать в 2024 году
5
Мое мнение о Poco Pad
4

Сейчас обсуждают

Михаил Башкин
17:33
В 2018 году взял RX578 nitro+ разогнал по чипу до 1450Mhz и память до 2250Mhz, догнал и перегнал GTX1060, а система охлаждения Nitro+ тихая и холодная даже в таком режиме разгона.
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Евгений Матыцин
17:33
Го https://t.me/dogshouse_bot/join?startapp=oSRz87mpQy-Nlp1q8tH_ZA
Спутники сотовой связи Starlink оказались намного ярче, чем ожидалось
l33t_h4x00r
17:33
откуда инфа?
Билл Гейтс инвестирует в стартап, который будет производить сливочное масло из CO2 и воды
Бот_Пригожина_03081
17:32
Страдай, 3,14дорас. Твои страдания радуют нас. Мы давно поняли, что вы никакие нам не братья.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Смотрю за 404
17:32
" и осудили насилие" Отправив своих солдат умирать за деда бидона и драного трампа!
Раскрыты новые детали о стрелке, напавшем на Трампа
OgoGoLog
17:29
Сейчас на Украине только 3 школы, преподающие русский, при этом кол-во русскоговорящих школьников увеличивается. Парадокс.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
OgoGoLog
17:29
Ахахаха, во истину сын страны-перефорса. К вопросу о статистике это было сказано.
Согласно опросу, почти 44 % украинцев выступают за начало мирных переговоров с РФ
Александр
17:22
он походу красный, а это диагноз. все что не амд у него говно по определению, не будем тратить время)
Собираем оптимальный игровой компьютер для новых игр за разумную цену летом 2024 года
Борис Игнашин
17:22
да, я тоже заметил, потому никакого смысла в обсуждении нет, все это очередной бред д-ба, который хейтит амд на оверах, потому что у него какие-то психические отклонения, а гугл зачем-то сует мне это ...
GeForce GTX 1060 vs Radeon RX 580 – почему нам не удалось найти скрытый потенциал на видеокартах AMD
Александр
17:21
вхахахахах, капец ты прям богатей, вхахаха
Собираем геймерский ПК для игр в 2К под апгрейд всего за 110 000р с жизненным циклом 6-8 лет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем