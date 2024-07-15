iGPU мобильных процессоров Ryzen AI демонстрирует отличную производительность

По всей видимости корпорация AMD вознамерилась ликвидировать сегмент бюджетных графических ускорителей, поскольку её новая встроенная графика Radeon 890M на базе архитектуры RDNA 3.5 показывает выдающуюся производительность в сравнении с прочими решениями. Архитектура RDNA 3.5 появится в конце этого месяца в составе новых мобильных APU Ryzen AI 300 "Strix Point". Всего в линейке iGPU планируется представить две модели: Radeon 880M с 12 вычислительными блоками и Radeon 890M, у которого блоков уже 16. Тактовая частота обоих чипов равна 2900 Мгц.

Как заявляет сама "трехбуквенная", Radeon 890M на 47% опережает графику Meteor Lake. Кроме того, судя по тестам Geekbench, мобильные iGPU на базе RDNA 3.5 способны сделать ненужными дискретные видеоадаптеры начального уровня.

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Интегрированный в ноутбук ASUS ProArt P16 процессор Ryzen AI 9 HX 370 с Radeon 890M в тесте Vulkan выдал 46298 баллов. Это больше, чем у бюджетных GeForce GTX 1650, Radeon RX 6400, Arc A380, и даже GeForce RTX 3050, правда её мобильной версии.

В любом случае, уровень Radeon RX 580 / GeForce GTX 1060 преодолен, а это уже огромный шаг вперед для встроенного видеоядра. В следующей линейке APU Strix Halo количество вычислительных блоков доведут до 40, что позволит iGPU от AMD тягаться на равных с GeForce RTX 3060.