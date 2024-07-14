GE Aerospace намерена возродить концепцию легендарного сверхзвукового пассажирского самолета "Конкорд"

Компания GE Aerospace совместно с партнерами разработала и провела успешные испытания новейшего гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Он способен эффективно работать как на низких, так и на сверхвысоких скоростях за счет использования нескольких режимов сгорания топлива.

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Это стало возможным благодаря внедрению технологии вращающегося детонационного горения (RDC), когда детонационная волна распространяется по круговому каналу, куда подается топливно-воздушная смесь.

Тестовые испытания завершились в марте 2024, и их результаты выглядят многообещающими, поскольку прототип продемонстрировал втрое больший воздушный поток, в сравнении с летными образцами, использующими гиперзвуковую технологию.

Отличие нового типа двигателя от простого турбореактивного заключается в том, что подача воздуха для сгорания происходит за счет поступательного движения.

GE Aerospace планирует продолжить исследования в этой области, так как видит перспективу возрождения концепции легендарного "Конкорда", который мог долететь из Нью-Йорка до Лос-Анжелеса всего за два часа.

Инновационная разработка компании, в теории, позволит значительно превзойти характеристики аппаратов 60-х годов, что в итоге приведет к массовому распространению сверхзвуковых самолетов для быстрого перемещения по миру из точки А в точку Б.